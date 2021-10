Six prisonniers palestiniens ont entamé une grève de la faim dans les geôles de l’occupation israélienne ces derniers mois, alors que la tension s’est intensifiée dimanche dans les pénitenciers, selon des médias palestiniens.

Au moins deux des prisonniers grévistes seraient dans un état grave.

Parmi les prisonniers ayant pris part à ce mouvement figure Zakaria Zoubeidi, l’un des six détenus qui s’est échappé de la prison ultra-sécurisée de Gilboa le mois dernier, avant d’être rattrapé par les forces d’occupation israéliennes.

Certains de ces prisonniers protestent contre leur détention administrative, tandis que d’autres s’insurgent contre les mesures répressives contre les détenus après l’opération d’évasion de Gilboa.

L’état de santé de l’un des détenus, Muqdad Qawasmeh était jugé grave dimanche matin. Des membres de sa famille ont déclaré aux médias palestiniens qu’il souffrait de douleurs aiguës et perdait fréquemment connaissance alors qu’il a entamé sa grève de la faim il y a 82 jours.

Sa mère a indiqué que Miqdad, originaire de la ville d’AlKhalil Hébron dans le sud de la Cisjordanie occupée, « refuse toute sorte de nourriture, et a cessé de manger du sel et du sucre et ne boit que de l’eau ».

Elle a affirmé que son fils est détenu administrativement « injustement et sans inculpation », ajoutant qu’« il sacrifie actuellement sa vie en échange de sa liberté ».

Elle a souligné que Qawasmeh refusait de suspendre sa grève malgré la décision d’un tribunal israélien de « geler » sa détention administrative.

« Le gel de la détention administrative ne signifie pas que Muqdad est libre, et il doit y rester et n’est pas autorisé à partir », a fait savoir sa mère.

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a appelé Muqdad Qawasmeh samedi, lui assurant que la question des prisonniers palestiniens était toujours la priorité du Hamas et des factions de la résistance palestinienne.

Le prisonnier, Qawasmeh, est détenu administrativement depuis janvier dernier. Il a été arrêté à plusieurs reprises et a passé un total de quatre ans dans les geôles de l’occupation depuis 2015, selon le Club des prisonniers.

Par ailleurs, les détenus des prisons de l’occupation israéliennes se sont également révoltés, dimanche, pour protester contre les mesures répressives, en refusant notamment de respecter les directives des geôliers, ont rapporté les médias israéliens.

Ils ont prévenu qu’ils intensifieraient les mesures de protestation dans les jours à venir.

L’agence de presse palestinienne Safa a rapporté la semaine dernière qu’une délégation du Hamas en Égypte a averti que la situation pourrait « exploser » en raison de ce qu’elle a appelé « les violations et crimes israéliens continus » à AlQods et contre les prisonniers.

Le nombre des Palestiniens détenus administrativement est d’environ 520 personnes, sur environ 4 850 prisonniers dans les geôles de l’occupation, selon le Club des prisonniers palestiniens.