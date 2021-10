La Grèce, la Pologne et la Hongrie sont les pays européens où les « préjugés antisémites » sont les plus répandus, selon une enquête dans 16 Etats publiée mardi 12 octobre pour la conférence annuelle de l’Association juive européenne (EJA).

Selon cette enquête commandée par l’Action and protection league (APL), organisation partenaire de l’EJA, plus d’un tiers des Grecs et des Polonais (36%) et 30% des Hongrois interrogés estiment que « les Juifs ne seront jamais capables de s’intégrer pleinement dans la société ».

La croyance en un « réseau juif secret qui influence les affaires politiques et économiques dans le monde » est partagée par 58% des Grecs, 39% des Hongrois et 34% des Slovaques interrogés, selon ce sondage auprès de 16.000 personnes, dont les premiers résultats avaient été publiés en 2020.

Quelque 36% des Grecs, 27% des Hongrois et 23% des Polonais interrogés nourrissent des « sentiments plutôt négatifs » à l’égard des Israéliens, une proportion de 11% en Allemagne, 8% en France et qui tombe à 3% en Suède et au Royaume-Uni, et 2% aux Pays-Bas.

Ces trois pays du nord de l’Europe sont aussi ceux où la relativisation de « l’holocauste » est la moins forte, selon l’enquête qui compte 70 questions.

Quelque 28% des Grecs, 26% des Polonais et 25% des Autrichiens sondés disent avoir « de plus en plus d’aversion à l’égard des Juifs en raison de la politique d’Israël ».

« Les résultats inquiétants de l’enquête montrent que l’antisémitisme est profondément enraciné en Europe », a estimé le rabbin Menachem Margolin, le président de l’EJA, qui prévoit d’adopter lors de sa conférence un plan d’action en 10 points.

L’enquête a été réalisée par l’institut Ipsos en décembre 2019 et janvier 2020 en Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suède et Royaume-Uni.

Source: Avec AFP