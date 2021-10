Suite à l’annonce du Jihad islamique selon laquelle « il n’abandonnera pas ses fils dans les geôles israéliennes d’être martyrisé aux mains de l’ennemi », les Brigades Al-Qods annoncent la mobilisation générale », soulignant qu' »elles sont totalement préparées et disposées à agir ».

Dans un communiqué publié ce jeudi, les Brigades Al-Qods ont affirmé avoir reçu « la déclaration du Secrétaire général, le commandant Ziad Al-Nakhala, sur ce que subissent nos prisonniers et qui nous incombe d’assumer une grande responsabilité à cet égard ».

Le communiqué des Brigades Al-Qods est intervenue après l’annonce par le Secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique, Ziyad Al-Nakhala, que « le mouvement se tiendra aux côtés des prisonniers et les soutiendra avec tout ce qu’il a, même si cela exige de s’engager dans une guerre pour eux ».

Jihad islamique : La bataille pour nos détenus est une bataille patriotique

De son côté, le Jihad islamique a annoncé, dans un communiqué, qu’il « soutient pleinement les prisonniers héroïques qui livrent la bataille des intestins vides », ajoutant que « la décision de s’engager dans la bataille de la grève de la faim est une décision difficile, et elle intervient après un mois et demi de négociations et de médiations au cours desquelles l’administration pénitentiaire et le Shin Bet ont pratiqué les plus abominables formes de manipulation et de mensonge. »

Il a souligné que « la bataille pour nos détenus est une bataille patriotique, les forces et les factions, dirigées par le Jihad islamique, protégeront l’unité nationale pour soutenir les prisonniers, et nous garderons cette question comme une cause du consensus national, car toutes les options s’offrent à nous pour défendre et protéger les prisonniers ».

Le Jihad islamique a appelé « à la poursuite et au renforcement du soutien populaire, médiatique et juridique pour les prisonniers dans cette bataille », et a exhorté « les Nations Unies et toutes les parties concernées à assumer leurs responsabilités pour faire pression sur l’occupation pour qu’elle cesse ses mesures de représailles contre les prisonniers ».

La déclaration d’Al-Nakhala a été précédée par l’annonce qu' »environ 150 prisonniers de ses moudjahidines ont entamé une grève de la faim ouverte », considérant que « cette grève est une étape dans l’escalade progressive declenchée par les détenus dans les geôles israéliennes, dans leur combat contre l’administration pénitentiaire et le Shin Bet ».

Pour sa part, le chef du Club des prisonniers palestiniens, Qadoura Fares, a déclaré que « les détenus participeront à la grève de la faim », soulignant que « l’occupation a isolé plus de 100 détenus dans des cellules dans le cadre de ses mesures de rétorsion ».

Dans une interview avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, M.Fares a confirmé que « l’occupation a renvoyé certains détenus dans des pièces incendiées, les décrivant comme des grottes ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen