Dans le cadre de la politique de judaïsation de la ville sainte d’AlQods occupée, les forces d’occupation israéliennes ont poursuivi pour le 4ème jour consécutif le rasage du cimetière islamique de Yousufiya.

Les forces d’occupation ont mis en place, jeudi 28 octobre, des caméras de surveillance et des clôtures en fer autour du cimetière, adjacent les murs de la vieille ville, et ce afin d’empêcher les Jérusalémites d’y avoir accès.

Les mesures israéliennes sont intervenues après des affrontements nocturnes entre les soldats de l’occupation et un certain nombre de Jérusalémites qui ont effectué les prières du soir sur la place principale proche du cimetière. Les forces d’occupation ont agresse les fidèles qui protestaient contre l’agression visant les tombes et les restes de leurs parents.

Pour sa part, le Conseil des biens islamiques à AlQods occupée, a dénoncé la destruction et la profanation par les autorités d’occupation de l’un des cimetières islamiques les plus importants de la ville, où sont inhumés les restes de tous les habitants de la ville, de grands érudits, des moudjahidines et des martyrs.

Et d’ajouter : « Nous sommes en contact permanent avec toutes les autorités officielles afin de mettre fin à cette agression flagrante profanant le caractère sacré des cimetières et attisant les sentiments des musulmans dans la ville d’AlQods et ailleurs ».

Une vidéo de la jérusalémite Ola Nababta a circulé sur les réseaux sociaux. Cette mère affirme qu’elle ne quitterait pas le cimetière et elle resterait à côté de la tombe de son fils, et confirme qu’elle ne partira pas avant sa mort. Elle a appelé le monde à agir pour arrêter les violations israéliennes.

« أنا رح أموت عند القبر، ولا مرّة بجرفوا قبر ابني، إلا وأنا ميتة، مش شايفين فزعة من أهل #القدس« . من جديد…كلماتُ أمٍ مكلومة تلازم قبر ابنها في #المقبرة_اليوسفية لليوم الثالث كي لا يُنبش. pic.twitter.com/HjuCmwCtk0 — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) October 28, 2021

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi