Le Premier ministre de l’Autorité palestinienne Mohammed Shtayyeh a accusé, le lundi 1er novembre, Israël des difficultés rencontrées par les Palestiniens dans la transition vers une économie verte.

« Israël a construit des colonies sur ce qui était une terre verte », a dénoncé le responsable palestinien devant plus d’une centaine de dirigeants mondiaux réunis pour un sommet dans le cadre de la grande conférence de l’ONU sur le climat, faisant référence aux colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.

« Israël a déraciné des oliviers et d’autres arbres et refusé de permettre aux Palestiniens d’ériger des panneaux solaires sur leurs terres de la zone C en Cisjordanie », a-t-il détaillé, rapporte la télévision israélienne i24.

« L’occupation israélienne est la principale pierre d’achoppement pour se diriger vers un avenir durable », a-t-il insisté, « la menace à long terme la plus critique pour l’environnement palestinien ».

La Cisjordanie et l’Est d’AlQods occupées sont considérées comme un territoire occupé en vertu du droit international, rendant ainsi illégales toutes les colonies israéliennes qui y sont implantées.