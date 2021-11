Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a déclaré le mardi 2 novembre que « l’Arabie saoudite impose des conditions impossibles en demandant au gouvernement de limiter le rôle du Hezbollah ».

Dans une interview avec Reuters, M.Bou Habib a indiqué que « les Saoudiens n’ont mené aucun contact avec le gouvernement nouvellement formé, même avant le récent différend diplomatique ».

Et d’ajouter : « le Liban souhaite avoir d’excellentes relations avec l’Arabie saoudite à travers le dialogue et non pas les diktats, car le Liban et l’Arabie saoudite sont tous deux des pays indépendants ».

Le chef de la diplomatie libanaise a jugé « hors question des excuses du gouvernement (à l’Arabie), car il ne s’était pas trompé ».

Et de souligner: « le Hezbollah ne domine pas le pays et il est une des composantes principales politiques qui a une extension militaire qu’il n’utilise pas contre le Liban ».

« Nous sommes confrontés à un gros problème. Si les Saoudiens veulent la tête du Hezbollah, nous ne pouvons pas la leur donner », a lancé M.Bou Habib.