Après les programmes nucléaire et balistique iraniens, c’est au tour du drone militaire iranien de devenir une source d’inquiétude pour les Etats-Unis et l’entité sioniste.

C’est l’avis de l’expert israélien des affaires arabes et du Moyen-Orient, Yoni Ben-Menahem, qui a affirmé que l’arme de drone iranien « est une arme très dangereuse au Moyen-Orient et une source d’inquiétude pour les Etats-Unis et ‘Israël’.

La République islamique d’Iran fait partie des cinq plus grands pays fabriquant des drones, avec les Etats-Unis, la Russie, la Chine et ‘Israël’.

Dans un rapport publié par le Centre de Jérusalem pour les affaires publiques, Ben-Menahem estime que le drone militaire qui a été développé par les Iraniens, « affiche des performances impressionnantes dans la guerre du mouvement Ansarullah contre l’Arabie saoudite ».

Estimant que les Iraniens ont fourni ces armes à leurs groupes alliés en Irak et en Syrie, ainsi qu’au Hezbollah au Liban et au Hamas et au Jihad islamique dans la bande de Gaza, Ben-Menahem a souligné que les drones iraniens « sont devenus une source d’inquiétude sans fin pour les États-Unis et Israël.

« Ceci était devenu clair pour les Américains pendant l’administration du président Trump à la suite de l’attaque contre les installations pétrolières d’Aramco à Bqeiq en Arabie saoudite », a-t-il souligné en allusion à l’attaque aérienne de grande envergure au moyen de 10 drones piégés contre deux gisements de pétrole à Bqeiq et Khreis, dans la région orientale du royaume, revendiquée en septembre 2019 par l’organisation houthie Ansarullah.

Citant des sources israéliennes sécuritaires haut-placées, Ben-Menahem a révélé qu’Israël a exhorté l’administration Biden à prendre des mesures contre les dirigeants des programmes de fabrication de drones iraniens après l’attaque de Mercer Street, le pétrolier géré par un milliardaire israélien, qui a fait l’objet en juillet 2021 d’une attaque au drone en mer d’Oman, imputée aux Iraniens par les USA.

« Mais les États-Unis se sont abstenus de s’adresser au chef, à « la tête de serpent » chargé des activités et des attaques de drones, c’est-à-dire le général Amir Hajizadeh, le commandant de l’armée de l’air des gardiens de la révolution en Iran, qui est devenu la figure centrale pour le développement des drones iraniens », a-t-il déploré.

Selon Ben-Menahem, Hajizadeh est désormais pour Israël, « une cible légitime à abattre au moment propice ».

D’après lui les drones iraniens « vont inquiéter le Moyen-Orient, Israël et les États-Unis, pendant longtemps encore », soulignant qu’ils sont devenus «une arme iranienne dangereuse et efficace ».

Les drones « changent la nature du combat aérien au Moyen-Orient. Ils joueront un rôle important dans la future bataille militaire de l’Iran et de ses mandataires contre Israël », a-t-il assuré.

L »expert israélien a révélé qu’un groupe de travail conjoint israélo-américain a été créé pendant le mandat de l’ex-président Donald Trump, pour étudier les moyens de faire face à la menace des drones iraniens, notant que « le groupe continue de travailler également pendant l’administration Biden».

Les Iraniens ont construit une panoplie de drones pour utilisation militaire, de reconnaissance, de brouillage, et d’attaque pouvant transporter des engins explosifs, des missiles… Les plus impottants sont les Ababil-B, Shahed 129, Talach, Mohajer (1,2,3,4,5 et 6), Toufane, Hazem, Zahal, Karrar, Sarir…

