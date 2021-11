L’Iran a annoncé vendredi que son stock d’uranium enrichi à 60% s’établissait désormais à 25 kilogrammes, a rapporté vendredi l’agence officielle Irna.

« Pour l’instant, nous avons produit 25 kg d’uranium à 60%, ce que, à l’exception des pays dotés d’armes nucléaires, aucun autre pays n’est capable de produire », a déclaré Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA), cité par l’agence.

En avril, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé dans un rapport que Téhéran était parvenu à porter à plus de 60% l’enrichissement d’une partie de son uranium sur le site nucléaire souterrain de Natanz. Téhéran avait annoncé en juin disposer de 6,5 kg d’uranium enrichi à 60%.

Le Plan d’action global commun (PAGC ou JCPoA en anglais), dont les Etats-Unis se sont retirés en 2018, incitant l’Iran à s’affranchir de ses engagements, plafonne le niveau d’enrichissement de l’uranium à 3,67%, bien en deçà du niveau de 20% atteint par la République islamique avant l’accord, et du seuil de 90% jugé nécessaire pour la fabrication d’une arme nucléaire.

M. Kamalvandi a souligné que selon l’accord nucléaire, le stock du pays d’uranium enrichi à 20 % était limité à seulement 120 kilogrammes, mais il est passé actuellement de 210 kilogrammes.

« Nous avons des réalisations et des capacités qui n’existent dans aucun autre pays, et malheureusement, on parle souvent d’enrichissement et de centrifugation, alors que nous avons réalisé de nombreuses réalisations dans le secteur non énergétique. » a ajouté le porte-parole iranien.

Concernant les progrès de l’Iran et son leadership dans divers domaines, Kamalvandi a déclaré que « la République iranienne est aujourd’hui à l’avant-garde dans de nombreux domaines, tels que les nanotechnologies et les technologies nucléaires », notant que son pays « a réalisé un certain nombre de réalisations dans le domaine de la production radiopharmaceutique, et il est entré dans le club de la compétition mondiale.

Selon lui, l’Iran a réussi à réaliser des progrès remarquables dans le secteur de la technologie laser, sur les plans sanitaire, industriel et même militaire.

Qualifiant les réalisations de l’industrie nucléaire dans le pays de « miracle », il a aussi révélé que son pays a produit 150 types des composés de deutérium, dont la valeur de chaque milligramme s’élève à des dizaines de milliers de dollars.

De même pour les médicaments radioactifs diagnostiques et thérapeutiques pour diverses maladies, dont les cancers, qui selon lui « rivalisent désormais avec les meilleurs types au monde en termes de qualité, ainsi que les meilleurs types d’eau lourde, dont la haute qualité a été confirmée dans les laboratoires les plus avancés des USA ».

Source: Divers