A l’occasion de la journée du martyr de la résistance islamique commémorée depuis 39 ans tous les 11 novembre de chaque année, le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah a rendu un hommage vibrant à tous les martyrs, toutes tendances et toutes nationalités arabes confondues « qui sont tombés sur la voie de la lutte contre le projet américano-israélien ».

Il a mis en exergue les exploits réalisés grâce aux sacrifices qu’ils ont consentis et au sang qu’ils ont versé, exploits dont il énuméré les plus importants.

Citant entre autres la libération de la terre de l’occupation israélienne, la libération des détenus dans les geôles israéliennes, le maintien du pouvoir syrien avec lequel les régimes arabes reprennent contact, « dans un aveu de leur part que leur projet a échoué », et l’obstruction à la reprise de la guerre civile au Liban.

Le chef du Hezbollah s’est arrêté surtout sur ce qu’il considère être l’obstacle à une hégémonie américaine totale » au pays du cèdre, garantie grâce à la résistance.

« Le sang des martyrs a empêché que l’hégémonie américaine ne soit totale au Liban. Nous concevons qu’il y a une hégémonie américaine au Liban, elle est pesante certes sur certains appareils de l’Etat, sur l’économie, sur la société, mais elle n’est pas totale. La preuve en est que les responsables libanais ont résisté et résistent encore face au diktat et aux pressions américaines exercées depuis de longues années sur la question de démarcation des frontières maritimes dans une zone riche en ressources hydrocarbures et dont ils veulent accorder au Liban bien en deca de qui lui est dû ».

Sayed Nasrallah a aussi évoqué comme exploit du sang des martyrs la menace existentielle qui pèse plus que jamais Israël, pour la première fois de son histoire, et qui est désormais la principale source de préoccupation des dirigeants et de l’élite israéliens.

« On constate que les manœuvres militaires israéliennes se sont multipliées ces dernières années, et elles sont réalisées à proximité de la frontière avec le Liban. Ils appréhendent plus que jamais dans leur prévisions la bataille de Galilée, et supposent que la résistance va l’attaquer. Ce qui aura des conséquences désastreuses sur l’entité sioniste, sur son existence », a-t-il expliqué.

Le numéro un du Hezbollah a poursuivi son discours en abordant « la crise provoquée par l’Arabie saoudite au Liban » selon ses termes, en riposte aux déclarations du ministre de l’Information libanais George Kordani dans lesquelles il décrit la guerre menée par la coalition arabe dirigée par Riyad contre le Yémen comme étant « une guerre absurde », estimant que l’organisation yéménite houthis Ansarullah défend son pays.

Il a évoqué trois éventualités pour en déceler les causes réelles.

Soit les saoudiens n’étaient réellement pas au courant des déclarations du ministre Kordahi et ils se sont offusqués lorsqu’ils les ont appris.

Dans ce cas, il a estimé que « la réaction saoudienne est beaucoup trop exagérée pour un pays qui s’estime être l’ami du Liban. En allusion a la convocation de leur ambassadeur au Liban, la révocation de l’ambassadeur du Liban en Arabie et la cessation des importations libanaises. Et de rappeler qu’aussi bien la Syrie et l’Iran qui sont victimes d’une campagne effrénée par de nombreux Libanais n’ont pas pour autant adopté des mesures aussi hostiles.

La deuxième supposition évoquée par sayed Nasrallah est que les Saoudiens croyaient vraiment que Kordahi allait être révoquée, et qu’ils pourraient de la sorte poursuivre leurs pressions sur le Liban.

La troisième éventualité est celle que l’affaire de Kordahi n’aura été qu’un prétexte utilisé par les Saoudiens dans leur bataille contre le Hezbollah.

Rappelant que cette bataille est menée par les dirigeants saoudiens depuis la guerre 2006, lorsqu’ils ont pressé les Israéliens de décimer la résistance, il a indiqué que ses résultats ont contrarié leurs attentes.

« Ils veulent maintenant que leurs alliés Libanais combattent eux-mêmes le Hezbollah, non pour l’intérêt de l’Arabie saoudite, mais pour celui des Israéliens et des Américains. Ils veulent une guerre civile. Or au Liban, soit leurs alliés ne veulent pas de guerre civile, soit ils sont incapables de la mener », a-t-il poursuivi.

En réponse à la propagande saoudienne selon laquelle le Hezbollah exerce son hégémonie sur le Liban, il a rétorqué que quand bien il est « le plus puissant parti au Liban », mais il n’en demeure pas moins qu’il est incapable par exemple d’obliger le gouvernement libanais à révoquer un juge qu’il estime être partial et politisé dans son instruction sur l’explosion du port de Beyrouth. En allusion au juge Tarek Bitar.

Sur la question yéménite, sayed Nasrallah a nié une rumeur selon laquelle durant leurs négociations avec les Iraniens, les responsables saoudiens ont entendu une proposition qu’ils devaient revenir au Hezbollah pour régler leur conflit avec l’organisation houthie Ansarullah.

« Ceci n’a jamais eu lieu. A aucun moment, les Iraniens n’ont fait une telle proposition. Ils leur ont dit sur la question du conflit yéménite de discuter avec les houthis, avec les yéménites eux-mêmes. Jamais les Iraniens n’interfèrent dans les affaires internes des autres pays. Ni avec le Liban », a-t-il assuré.

Assurant avec véhémence que « les avancées militaires des houthis est le fruit de leur lutte », et non au Hezbollah et que ce sont eux qui fabriquent leurs propres armes.

« Mais cela les Saoudiens ne peuvent le croire en raison de leur arrogance. Ils ne peuvent admettre que les yéménites sont aussi intelligents. Un conseil pour eux pour en finir avec la guerre, négociez avec les houthis », a-t-il conseillé.

Il a terminé son discours avec une note sur le Liban. Déclarant qu’il n’est pas question de troquer les martyrs du port de Beyrouth par ceux de Tayyouné.

Il répondait à des spéculations de presse selon lesquelles le Hezbollah pourrait renoncer à poursuivre en justice ceux qui ont tué les manifestants qui protestaient à Tayyouné contre la partialité du juge Bitar, en échange de la révocation de ce dernier.

« Tous sont des martyrs pour nous, ceux de Tayyouné et ceux du port de Beyrouth. Il faut établir la vérité sur les faits dans les deux cas pour que justice soit faite. Pas question de sacrifier un dossier pour l’autre », a-t-il taclé tout en accusant une fois de plus le parti des Forces libanaises d’être responsable de la tuerie de Tayyouné.

Les principales idées du discours

Source: Al-Manar