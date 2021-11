Dans cette étude, le chercheur décortique les liens diplomatiques et politiques entre les pays voisins, c’est-à-dire le Yémen et l’Arabie saoudite, comme modèle, en se concentrant sur le principe de souveraineté et de tutelle.

Ceci est assez remarqué à travers le suivi précis de l’étude historique et stratégique basée sur une méthodologie scientifique et une lecture académique.

Historiquement parlant, les relations diplomatiques, politiques et sécuritaires entre le Yémen et l’Arabie saoudite ont emprunté des chemins différents et des horizons multiples, et ont été influencées par la nature du système politique de Sanaa et d’Aden. Ces relations débordantes se sont accompagnées de diverses fluctuations positives et négatives dues à des tensions internes, sociales ou économiques.

L’emplacement stratégique sur le détroit de Bab al-Mandab (l’une des routes maritimes les plus importantes pour le transport du pétrole du Golfe vers l’Europe et l’Amérique), a donné une source d’influence dans la sphère mondiale. En outre, il a renforcé l’importance internationale du Yémen, le rendant intéressant pour l’Arabie saoudite, qui considère le Yémen, en particulier, comme une partie intégrante de sa sécurité nationale, et cherche à le contrôler entièrement, conformément à son agenda.

De plus, selon la politique des pays de la mer Rouge, la profondeur géopolitique de la position du Yémen attire l’attention des puissances internationales et régionales. C’est ce qui met le Yémen en conflit constant avec ces puissances, comme dans ses conflits avec le Portugal, puis la Grande-Bretagne et l’Union soviétique.

D’une période à l’autre, les trajectoires de l’histoire yéménite ont connu une série de mouvements, de changements, et de soulèvements dus aux influences extérieures, notamment celles des pays voisins. Cela a continuellement causé des tensions et un manque de stabilité globale, principalement au cours de la période allant de 1974 à 2014, laissant des impacts négatifs sur les relations politiques et diplomatiques avec l’Arabie saoudite, et la poursuite des guerres entre les deux pays, ce qui a conduit à des répercussions dangereuses et fatales.

Depuis leur établissement, les politiques de l’Arabie saoudite ont maintenu le Yémen dans un état de faiblesse, de division et d’embargo international. Elles ont insisté pour que le Yémen n’accède jamais au rang des pays producteurs de pétrole. Cette politique a déterminé l’horizon des relations saoudo-yéménites, c’est-à-dire la politique de tutelle d’un pays sur un autre, sur les plans politique, économique et sécuritaire.

Il en a abouti à une colère populaire et de revendication des droits de l’homme qui ont fait pression sur le Royaume pour reconsidérer toutes ses politiques avec le Yémen et construire une vision moderne, compatible avec la souveraineté yéménite et préservant les droits du peuple.

Pour l’histoire et la prospérité, et pour que cela ne se reproduise plus, il est nécessaire de mentionner une dimension importante, qui est la situation de certains politiciens et dirigeants au Yémen.

En effet, de nombreux politiciens yéménites qui se sont succédés au cours de 6 décennies, se sont caractérisés par leur faiblesse, leur naïveté, leur ignorance, leur égoïsme et leur vision. Il en a découle des tragédies et des situations lamentables, narrées et documentées avec précision par le chercheur Majid Al-Washali dans ce livre, dans le but qu’elles ne se reproduisent plus et pour que la scène devienne plus claire pour les générations à venir.

Titre: Les relations saoudo-yéménites entre la souveraineté et la tutelle (1974-2014)

Auteur: Majid al-Washali

Publié dans sa version arabe à Dar al-Wala à Beyrouth