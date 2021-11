Le risque d’une guerre accidentelle entre l’Occident et la Russie est plus grand qu’à aucun autre moment depuis la guerre froide, avec de nombreux outils diplomatiques traditionnels qui ne sont plus disponibles, a déclaré le plus haut officier militaire britannique.

Le général Nick Carter, chef d’état-major britannique, a déclaré à Times Radio qu’il y avait un plus grand risque de tensions dans la nouvelle ère d’un “monde multipolaire”, où les gouvernements se disputent différents objectifs et différents programmes.

“Je pense que nous devons faire attention à ce que les gens ne finissent pas par laisser la nature belliqueuse de certaines de nos politiques se retrouver dans une position où l’escalade conduit à des erreurs de calcul”, a-t-il déclaré dans une interview qui sera diffusée ce dimanche 14 novembre.

Les tensions se sont intensifiées en Europe de l’Est ces dernières semaines après que l’Union européenne a accusé la Biélorussie d’avoir transporté des milliers de migrants pour déclencher une crise humanitaire à sa frontière avec la Pologne, un État membre de l’UE, un différend qui menace d’attirer la Russie et l’OTAN.

Le président Vladimir Poutine a déclaré samedi que les exercices imprévus de l’OTAN dans la mer Noire représentaient un sérieux défi pour Moscou et que la Russie n’avait rien à voir avec la crise à la frontière entre la Biélorussie et la Pologone.

Carter a déclaré que les rivaux autoritaires étaient prêts à utiliser n’importe quel outil à leur disposition, tels que les migrants, la flambée des prix du gaz, les forces par procuration ou les cyberattaques. “Le caractère de la guerre a changé”, a-t-il déclaré.

Après le monde bipolaire de la guerre froide et le monde unipolaire de la domination américaine, les diplomates sont désormais confrontés à un monde multipolaire plus complexe, a-t-il déclaré, ajoutant que “les outils et mécanismes diplomatiques traditionnels” de la guerre froide n’étaient plus disponibles.

“Sans ces outils et mécanismes, il y a un plus grand risque que ces escalades ou cette escalade puissent conduire à des erreurs de calcul”, a-t-il déclaré. “Je pense donc que c’est le vrai défi auquel nous devons être confrontés.”

La Grande-Bretagne a déclaré vendredi qu’une petite équipe de militaires britanniques avait été déployée pour explorer un “soutien technique” pour la Pologne à sa frontière avec la Biélorussie.

Les chasseurs britanniques Typhoon ont également escorté deux avions militaires russes hors de sa zone d’intérêt vendredi, travaillant avec des partenaires de l’OTAN pour surveiller les avions alors qu’ils traversaient l’espace aérien international.

Source: Avec Reuters