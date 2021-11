Le commandant de la Marine de l’Armée iranienne a pris l’avion à destination de la France afin de participer à la 8ème Symposium naval de l’océan Indien (Indian Ocean Naval Symposium-IONS).

A l’invitation de son homologue français, le commandant de la Marine iranienne, l’amiral Shahram Irani s’est rendu en France pour participer à la 8ème Symposium naval de l’océan Indien (Indian Ocean Naval Symposium-IONS).

L’amiral Irani a précisé sur les objectifs de sa visite que « le Symposium IONS est centré sur la sécurité de l’océan Indien, sur laquelle les pays riverains de cette océan travaillent dans diverses dimensions, notamment dans la lutte contre les pirates, la sécurité maritime et l’assistance aux navires en détresse ».

« La République islamique d’Iran a préparé un document et le présentera aux commandants des marines des pays riverains de l’océan Indien, dans lequel nous discuterons de la sécurité de cette océan », a ajouté le commandant de la Marine iranienne.

« Ce que nous poursuivrons en marge du Symposium d’IONS, ce sera la tenue des réunions bilatérales, trilatérales et multilatérales avec la plus haute priorité d’améliorer le niveau des relations maritimes. La langue de la mer est la langue commune de tous les pays. Les conditions de la mer apportent la sécurité et la paix dans le monde », a-t-il continué.

Source: ISNA