Pour la première fois, un rabbin a choisi de s’établir à Ryad, capitale de l’Arabie saoudite.

« J’ai toujours rêvé d’accomplir une mission dans tout le Moyen-Orient », a déclaré le rabbin Jacob Yisraell Herzog à la télévision israélienne i24.

« J’ai rencontré de plus en plus de personnes qui travaillent en Arabie saoudite et c’est comme ça que je me suis rendu compte que de nombreux Juifs vivent là-bas », a-t-il poursuivi.

« J’ai voulu leur offrir la possibilité d’assister à des offices en Arabie saoudite ».

Bien accueilli dans ce royaume wahhabite, Herzog a dit souhaiter « l’aide des Juifs qui viennent en Arabie, quelle que soit la durée de leur séjour ».

« Les personnes juives se sentent rassurées, elles craignent moins pour leur sécurité, donc je pense que nous apportons vraiment quelque chose à l’Arabie saoudite, en tant que Royaume », a-t-il souligné.

« Nous avons pour projet de mettre en place un centre juif, et je sais que les dirigeants, les législateurs et les décisionnaires comprendront l’importance de ce projet pour le Royaume », a-t-il affirmé.

« Ce qu’on voit ici, c’est qu’il y a un vrai respect mutuel entre les musulmans et les Juifs, quels que soient leur pays d’origine ou leur nationalité », a-t-il ajouté.