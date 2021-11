Le représentant par intérim de l’Iran auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Mohammad Reza Ghaibi, a affirmé que « l’enrichissement d’uranium dans les installations de Natanz et Fordo se poursuit à la connaissance de l’agence ».

M. Ghabi a appelé « les États membres à s’abstenir de ces commentaires, qu’il a décrit comme « s’inscrivant dans le cadre de la motivation politique », soulignant « que la coopération continue de son pays avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour résoudre tout différend », suite au rapport de l’agence qui a accusé l’Iran de violer des restrictions imposées par l’accord nucléaire. »

M. Ghabi a également expliqué que « le rapport de l’agence indique que l’enrichissement à Natanz et Fordo, y compris l’installation de nouvelles centrifugeuses et l’enrichissement jusqu’à 60 % et plus de 3,67 % fixé par l’accord nucléaire, se poursuit « , soulignant que « l’agence a été informée de cela ».

M. Ghabi a ajouté qu' »en raison des divergences dans les points de vue entre l’Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique, la coopération entre l’Iran et l’agence pour résoudre ces divergences se poursuit ».

Dans un contexte annexe, le porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré ce mercredi, que « le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, arrivera en Iran le 22 novembre, et il rencontrera le chef de l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran et le ministre des Affaires étrangères et le président iranien à Téhéran le 23 novembre ».

Il est à noter que l’Agence internationale de l’énergie atomique devrait tenir une réunion de son Conseil des gouverneurs, avant la reprise des pourparlers nucléaires.

Source: Traduit d'AlMayadeen