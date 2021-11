Le Conseil du Legs, des affaires islamiques et des sanctuaires sacrés de la ville sainte d’Al-Qods occupée a mis en garde contre les incursions menées par les groupes de colons juifs contre la mosquée d’al-Aqsa assurant qu’elles ont atteint un niveau dangereux.

Dans un communiqué, le Conseil du legs a évoqué la décision proposée par la commission de l’Éducation de la Knesset, qui oblige les écoles affiliées au ministère israélien de l’Éducation d’inclure la mosquée d’Al-Aqsa bénie dans les visites éducatives organisées pour les élèves juifs.

Plusieurs membres de cette commission parlementaire israélienne ont fait cette proposition le 17 novembre au motif que le Mont du Temple de Salomon se trouve sur l’emplacement de la mosquée considérée comme le 3ème lieu saint de l’Islam.

Le communiqué du Conseil du legs explique que « la décision vise à augmenter le nombre d’intrusions juives dans la mosquée bénie d’Al-Aqsa, et à consolider l’idée du temple présumé dans les esprits des jeunes ».

Il a ajouté que « la mosquée bénie d’Al-Aqsa, avec sa superficie de 144 dunums, avec ses cours, ses couloirs et ses salles de prière au-dessus et en-dessous du sol, est une mosquée purement islamique appartenant aux seuls musulmans, et n’accepte pas la division ou le partenariat ».

Il a poursuivi : « L’affirmation des non-musulmans selon laquelle la mosquée bénie d’Al-Aqsa fait partie de leur patrimoine est incorrecte et a pour objectif de la prendre d’assaut et de renverser son statut historique, religieux et juridique qui existe depuis longtemps ».

Le Conseil du legs a également appelé « les nations arabes et islamiques à dénoncer ces crimes et à adopter la question de la mosquée bénie d’Al-Aqsa de sorte qu’elle devienne une priorité absolue, car c’est une question qui concerne la oumma et non un peuple ».

La police israélienne a commencé à autoriser les incursions et les intrusions à la mosquée d’al-Aqsa en 2003, malgré les condamnations répétées du Département du legs islamique à al-Qods (Jérusalem) occupée.

Ces incursions se sont multipliées ces derniers mois et se déroulent généralement le matin et après la prière de midi, à travers la porte al-Magharibat, à l’ouest du mur de la mosquée, avec les facilitations et l’escorte de la police de l’occupation israélienne.

