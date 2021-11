Le ministère iranien des Affaires étrangères a exhorté vendredi le mécanisme de surveillance nucléaire de l’ONU à éviter tout « comportement politique » dans le cadre de sa mission technique.

« La République islamique d’Iran, en tant que membre responsable de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a toujours souligné que l’AIEA, en tant qu’organe technique et spécialisé des Nations Unies, devait se garder de tout comportement politique », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, selon le site internet du ministère.

Les remarques du porte-parole iranien faisaient suite aux récents commentaires de la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, qui a déclaré que le conseil des gouverneurs de l’AIEA devait envoyer un « message fort » à l’Iran lors de la réunion de la semaine prochaine, après que le récent rapport de l’agence eut souligné qu’elle n’avait pas été en mesure d’accéder à un site nucléaire iranien.

« Toute prise de position des responsables et des institutions politiques de différents pays dans le but d’influencer le comportement de l’AIEA est considérée comme une atteinte au statut technique et professionnel de l’AIEA », a déclaré M. Khatibzadeh.

« Il ne fait aucun doute que toute instrumentalisation des capacités de l’AIEA remettra en question la légitimité internationale des actions de l’AIEA », a-t-il ajouté.

Source: French.xinhuanet.com