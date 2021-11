Plus de 100 célébrités hollywoodiennes ont signé une lettre ouverte critiquant ‘Israël’ pour avoir qualifié six groupes palestiniens de défense des droits de l’Homme d »organisations terroristes » au début du mois, rapporte les médias israéliens.

Richard Gere, Claire Foy, et Susan Sarandon, le réalisateur Ken Loach, le musicien Jarvis Cocker ou encore les auteurs Philip Pullman, Colm Tobin et Irvine Welsh, faisaient partie des signataires de la lettre.

L’initiative de la lettre est à l’origine du groupe antisioniste Jewish Voice For Peace, qui décrit la décision de l’entité sioniste comme « une attaque globale et sans précédent contre les défenseurs des droits humains palestiniens », avertissant qu’elle « met en danger non seulement les organisations elles-mêmes, mais aussi l’ensemble de la société civile palestinienne ».

L’armée d’occupation israélienne a désigné officiellement six groupes de défense des droits des Palestiniens comme des « organisations non autorisées », l’équivalent juridique militaire des « organisations terroristes », à la suite d’une décision similaire prise par le ministre de la guerre Benny Gantz le mois dernier, malgré les critiques au niveau international.

‘Israël’ prétend que les six organisations palestiniennes – Al-Haq, Addameer, Defense for Children International-Palestine, le Bisan Center for Research and Development, l’Union des comités de femmes palestiniennes et l’Union des comités de travail agricole – servent de façade au groupe du Front populaire de libération de la Palestine, ce que les groupes ont nié à plusieurs reprises.