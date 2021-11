Le chef du bloc Loyauté à la Résistance du Hezbollah, le député Mohammad Raad a affirmé: « Nous mettons en garde contre l’odeur d’un coup d’État contre les Accords de Taïf, et ce coup d’État vise à rassurer les Israéliens et à leur garantit de l’incapacité de notre peuple à faire face à leur agression afin d’infiltrer leur politique de naturalisation et de contrôler du sort de notre gaz dans nos eaux ».

Il a ajouté : » Nous sommes surpris que l’exploration du gaz soit monopolisée par certaines entreprises de pays spécifiques. Malgré tout cela, nous parlons d’indépendance et de souveraineté, et nous n’avons pas la capacité de construire une centrale électrique qui fournira au Liban de l’electricité 24h par 24. »

Et d’ajouter : »Notre monnaie nationale s’est effondrée à cause de sa dépendance aux devises étrangères, et demain notre politique s’effondrera à cause de sa dépendance à l’égard des politiques étrangères ».

Il a souligné: « Si le peuple libanais veut que les choses soient ainsi, il peut le décider par lui-même, mais nous sacrifions du sang et des vies afin de préserver la dignité de ces personnes, même si certains ne connaissent pas leurs intérêts à ce stade. Mais, faut-il se suicider jusqu’à ce que les autres soient satisfaits, or, nous voulons que ce pays soit gouverné de manière indépendante et souveraine, et que ses intérêts soient conformes à ses aspirations et à sa volonté de décision nationale ».

Source: Al-Manar