La délégation iranienne de la 143eme assemblée de l’Union interparlementaire à Madrid a quitté la salle pendant le discours du représentant de l’entité israélienne, pour protester contre les crimes de l’occupation.

Selon le journal israélien Jerusalem Post, durant la séance du dimanche 28 novembre, le discours israélien a été prononcé par Avi Dichter qui dirigeait la délégation de l’occupation israélienne au forum organisé par le Parlement espagnol à Madrid.

Dans son discours devant l’Assemblée parlementaire asiatique, le chef de la délégation parlementaire iranienne, le député Ali Nikzad, a attiré l’attention sur « les violations par l’entité sioniste des droits fondamentaux des Palestiniens », soulignant qu’il ne s’agit que d’une petite partie des problèmes humanitaires infligés au peuple palestinien et la pointe de l’iceberg plongeant de la situation pénible de cette terre sous occupation.

M. Nikzad a également critiqué la politique des Etats-Unis

« L’administration américaine, en adoptant des politiques sélectives, maintient ses amis, en particulier l’entité sioniste, dans le plus grand camp terroriste au monde, se permettant des crimes tels que la production et le développement d’armes de destruction massive, et l’établissement de organisations terroristes ».

Cette position a été saluée par les deux mouvements de résistance palestiniens Jihad islamique et Hamas.

« La démarche et la position remarquables et courageuses de la délégation du Conseil iranien de la Choura représente la position de la République islamique en faveur des droits et de la juste cause du peuple palestinien et illustre la ténacité de l’Iran à refuser de reconnaître l’entité d’occupation sioniste » a souligné le premier dans un communiqué.

« Cette position confirme la politique ferme et appréciée de la République islamique d’Iran et de ses institutions qui sont toujours aux côtés de notre cause nationale, des droits et de la résistance de notre peuple, et rejettent toute forme de normalisation avec l’entité sioniste », a salué le dirigeant du Hamas Ismail Radwan.

Durant la rencontre, la délégation du Parlement iranien a félicité celle du Parlement d’Indonésie pour avoir présenté le projet de résolution «Soutien parlementaire international à la situation humanitaire des Palestiniens », et a déclaré son plein soutien à cette résolution.

Source: Médias