Le ministre de la Défense et de la Production militaire du gouvernement de Sanaa, le général de division Mohammed Nasser Al-Atifi, a affirmé que « les forces armées yéménites disposent de l’initiative et de la capacité de lancer des missiles et des drones 24 h/24, en toutes circonstances, pour frapper des cibles stratégiques dans les territoires palestiniens occupés ».

Al-Atifi a expliqué que « les capacités défensives et offensives du Yémen sont en constante évolution, avec des portées plus longues, une précision accrue et un impact plus important ». Il a souligné que « l’agression israélienne continue renforce cette tendance et donne au Yémen la capacité de développer des technologies militaires modernes ».

Il a ajouté que « les forces yéménites sont prêtes à continuer d’apporter un soutien efficace et influent aux factions palestiniennes et au peuple de Gaza, qui mènent le combat pour la dignité et la défense de la Oumma et des valeurs sacrées de l’islam, face à l’occupation israélienne ».

Il a également indiqué que « le Yémen a réussi à contrecarrer l’agression américaine et à briser la domination des flottes navales et des porte-avions en mer », ajoutant « qu’une nouvelle phase de la guerre moderne a commencé, intitulée missiles hypersoniques et drones« .

