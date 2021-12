Alors que les accusations occidentales contre Pékin et Moscou se poursuivent sur diverses questions, un haut responsable de l’agence britannique de renseignement a mis en garde contre la domination chinoise et russe de l’intelligence artificielle et des technologies innovantes visant à changer la structure géopolitique du monde.

Le chef du MI6, Richard Moore, a cité, le mardi 30 novembre, la Chine, la Russie et l’Iran en tête de liste des menaces pour la Grande Bretagne.

Dans son premier discours public depuis sa nomination à la tête des services secrets britanniques, en octobre 2020, Moore a estimé que la Chine et la Russie se précipitaient pour maîtriser des technologies telles que l’intelligence artificielle et l’informatique quantique.

« La Chine est une priorité absolue pour les services de renseignement étrangers britanniques, car Pékin prend des mesures audacieuse et décisive pour faire avancer ses intérêts », a-t-il dit.

« Le procès rapide de l’acquisition de l’intelligence artificielle par les ennemis de l’Occident comme la Chine et la Russie pourrait changer la géopolitique mondiale au cours de la prochaine décennie », a averti le chef du service de renseignement extérieur britannique.

« La Grande-Bretagne continue de faire face à de graves menaces de la part de la Russie, accusant Moscou d’avoir tenté d’assassiner des dissidents russes, d’intensifier les cyberattaques et d’essayer de s’ingérer dans les affaires politiques d’autres pays », a-t-il indiqué.

« Nous n’avons pas encore intériorisé les avancées technologiques et son impact potentiel sur la géopolitique mondiale, mais c’est un objectif très fort pour le MI6 », a déclaré le chef des services secrets britanniques

« Nous ne pouvons pas espérer dupliquer l’industrie technologique mondiale », a fait savoir Richard Moore, ajoutant que les services secrets britanniques devaient changer pour exploiter les nouvelles technologies. »

Moore a poursuivi en faisant des allégations sans fondement contre l’Iran, affirmant que l’Iran était également une menace majeure et qu’il utilisait des groupes politiques tels que le Hezbollah pour attiser les troubles politiques dans les pays voisins.

Selon Moore, le Hezbollah était devenu « un Etat à l’intérieur de l’Etat », prétendant qu’il renforce « l’instabilité politique » au Liban.

Et d’ajouter : « l’Iran a répété le modèle du Hezbollah en Irak… Nous voyons des tentatives de mener des politiques similaires en Syrie, au Yémen et dans le Golfe ».

Source: Avec PressTV