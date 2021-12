Le président iranien Ibrahim Raïssi a clairement indiqué que l’Iran s’employait à contrecarrer et à lever les sanctions US.

«Le gouvernement fait tout pour parvenir à la stabilité économique», a affirmé le président iranien.

Il a souligné que son gouvernement «œuvrait avec vigueur pour parvenir à la levée des sanctions», réitérant que « son pays refuse de lier son économie au sort des négociations sur le nucléaire». « Nous poursuivons fermement la question de la levée et de la neutralisation des sanctions », a insisté M.Raïssi.

Et d’ajouter : «Nous avons habilement participé aux négociations (à Vienne) et présenté deux textes conformes à l’accord sur les questions nucléaires et les sanctions ».

Suspendues en juin, ces négociations ont repris le 29 novembre à Vienne pour tenter de sauver l’accord nucléaire conclu en 2015.

Rappelons que l’accord sur le nucléaire conclu en 2015 offrait à Téhéran la levée d’une partie des sanctions affectant son économie en échange d’une réduction drastique de son programme nucléaire.

Mais les Etats-Unis ont quitté le pacte en 2018 et rétabli des sanctions. En retour, la République islamique a progressivement abandonné ses engagements.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah