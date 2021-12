La Chine a condamné jeudi la décision des quatre pays, les Etats-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni, et le Canada, qui ont annoncé un boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février prochain.

Les quatre pays, qui enverront des athlètes aux Jeux mais pas de responsables officiels, « paieront le prix » de leur décision, a averti, jeudi 9 décembre devant la presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

Quelques minutes après cette annonce, le ministre francais de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports a annoncé au micro de BFMTV et RMC que la France ne suivrait pas le mouvement.

« Le sport est un monde en soi qui doit être préservé au max des interférences politiques. Sinon, cela peut partir dans n’importe quelle direction et on finira par tuer l’ensemble des compétitions », a justifié Jean-Michel Blanquer.

Le ministre a aussi précisé qu’il n’ira pas à Pékin. En revanche, sa ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, s’y rendra.

Les Etats-Unis puis l’Australie, le Royaume-Uni et le Canada avaient annoncé mercredi un boycott diplomatique des compétitions afin de dénoncer des atteintes aux droits de l’Homme en Chine.

L’Empire du Milieu a visiblement modérement goûté cette décision : « Le recours des Etats-Unis, de l’Australie, du Royaume-Uni et du Canada à la scène des Jeux olympiques à des fins de manipulation politique est impopulaire et revient à s’isoler soi-même. Ils paieront inévitablement le prix de ce mauvais coup », a promis M. Wang.

« Le sport n’a rien à voir avec la politique. Les Jeux olympiques sont un grand rassemblement d’athlètes et d’amoureux des sports, pas une scène pour que les politiciens se donnent en spectacle », a-t-il ajouté.

Source: AFP