Le secrétaire général du mouvement Al-Nujaba, Cheikh Akram Al-Kaabi, a rencontré jeudi 9 décembre un certain nombre des dirigeants des factions de la résistance irakienne (Hachd al-Chaabi) ayant mené plusieurs opérations contre les forces d’occupation américaines.

Cheikh Al-Kaabi a souligné que «la résistance ne renoncera pas à sa lutte contre le projet américain dans la région. Même si les USA quittent l’Irak, ils resteront l’ennemi du peuple irakien».

Et d’ajouter: «Les Américains ont confirmé qu’ils ne se retireront pas d’Irak à la fin de l’année, et ceci prouve qu’ils ne respectent pas la souveraineté de l’Irak».

«Les déclarations américaines confirment que les voies politiques ont échoué, et que les Américains ne comprennent que le langage de la résistance et des opérations militaires».

Cheikh Al-Kaabi a poursuivi : «Il est impossible de renoncer à la cause palestinienne et le fait d’abandonner l’arme de la résistance est une étape vers le placement de l’Irak sur la voie de la normalisation», insistant que «l’arme de la résistance est sacrée et nous ne l’abandonnerons pas, quelles que soient les circonstances».

«Remettre les armes de la résistance veut dire offrir l’Irak aux USA et aux sionistes, c’est ce qui n’aura pas lieu. Nous n’abandonnerons pas le choix de la résistance contre les forces américaines jusqu’à leur expulsion totale de l’Irak», a-t-il expliqué.

Et M.Al-Kaabi de conclure: «L’Irak ne peut pas être détaché de la nation islamique, et nous rejetons les projets de division de la nation…La résistance vengera le sang des deux martyrs, Haj Qassem Soleimani et Abou Mahdi Al-Mouhandes ainsi que les autres martyrs».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah