Cheikh Nabil Qaouk, membre au Conseil central du Hezbollah, a affirmé que « le devoir national et moral du Hezbollah exige que nous soyons aux côtés de nos alliés dans la bataille électorale parlementaire afin de contrecarrer les objectifs américains dans ces élections ».

Il a souligné: » Les USA au Liban tentent de vendre les objectifs israéliens, or les Libanais ne doivent pas oublier que les USA sont impliqués dans le sang de milliers de martyrs libanais ».

Il a poursuivi : » Durant l’occupation israélienne de 1982, les USA étaient un partenaire de l’invasion israélienne, et durant la deuxième guerre israélienne contre le Liban en 2006, ils étaient un partenaire de cette agression, en envoyant une flotte aérienne pour fournir à « Israël » des missiles intelligents afin de bombarder les Libanais et détruire leurs maisons , villes et propriétés ».

Cheikh Nabil Qaouk, a indiqué : « Nous savons qui est le véritable ami du Liban et qui affiche une fausse amitié envers lui. Nous n’avons aucun complexe d’apaiser qui que ce soit, et nous ne seront point honorés si les USA sont satisfaits de nous, et quand les USA expriment à notre égard une quelconque complaisance, nous nous remettons en question ».

Et de conclure : « Quand les USA expriment leur hostilité envers nous, alors nous sommes rassurés que la force de la résistance a réussi à défendre le Liban, et à renverser les équations dans le conflit avec l’ennemi israélien ».

Source: Al-Manar