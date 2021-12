Le vice-président de l’Académie russe des sciences balistiques et de l’artillerie, Konstantin Sivkov, a déclaré dans une interview avec Russia Today : « Israël est actuellement incapable de surveiller les missiles iraniens, et en cas d’attaque israélienne contre l’Iran, ce dernier pourrait cibler les centrales nucléaires et rendre le petit territoire d’Israël inhabitable ».

Et de conclure : « En cas d’attaque nucléaire contre l’Iran, la Russie et la Chine réagiront sûrement ».

Source: Agences