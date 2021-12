Les forces d’occupation américaine et leurs agents kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) ont tué trois syriens et kidnappé d’autres ce lundi 13 décembre, lors un débarquement aérien dans la ville d’al-Busseira, dans la banlieue est de Deir Ezzor.

Selon l’agence syrienne officielle Sana, citant des sources locales, les hélicoptères des forces d’occupation américaine ont effectué à l’aube le débarquement, et avec le soutien des hommes armés des FDS ont ouvert le feu sporadiquement sur les maisons et les terres agricoles.

Et de préciser que les trois victimes sont des civils.

Selon le correspondant de la télévision iranienne arabophone al-Alam, les trois hommes ont été pourchassés par les militaires américains et les miliciens kurdes jusque dans une grange pour animaux où ils s’étaient abrités. Ils les ont encerclés puis les ont liquidés.

Ces deux derniers jours, des hommes armés ont attaqué les sièges militaires des FDS à Busseira et al-Riz, a indiqué al-Alam.

Selon Sana, les forces d’occupation américaine et les miliciens FDS ont perquisitionné certaines maisons de la ville et kidnappé un certain nombre de ses habitants.

Cette opération qui a duré deux heures est le deusième du genre depuis le début de ce mois-ci. Le 7 décembre dernier, les soldats américains et leurs agents kurdes avaient également attaqué la ville d’al-Chahil, où ils ont enlevé des habitants puis ont détruit leurs maisons.

Le mois dernier, les forces d’occupation américaines avaient effectué 6 opérations de débarquement aérien dans plusieurs régions des gouvernorats situés à l’est de la Syrie, où elles disposent d’une dizaines de bases militaires illégitimes, notamment dans les champs de pétrole, qu’elles pillent régulièrement puis l’acheminent vers le Kurdistan d’Irak.

