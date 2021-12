La Russie continue de diminuer ses avoirs dans la dette des États-Unis, selon les chiffres du département du Trésor des États-Unis pour le mois d’octobre.

Moscou a vendu pour 198 millions de dollars (175 millions d’euros) d’obligations d’État américaines et en détient désormais l’équivalent de 3,72 milliards de dollars. Les placements russes dans les bons du Trésor à court terme constituent la majeure partie (3,17 milliards de dollars) du portefeuille russe.

Les ventes massives de bons du Trésor américain ont débuté en 2018 sur fond de sanctions alors que la Russie en avait acquis pour 96 milliards de dollars (84,97 milliards d’euros). En avril 2018, elle n’en détenait plus que pour 48,7 milliards et en mai pour 14,9 milliards.

La Russie ne fait pas partie des plus gros détenteurs de bons du Trésor américain.

Les premiers détenteurs étrangers de la dette des États-Unis sont le Japon (1.320,4 milliards de dollars) et la Chine (1.065,4 milliards). Ils sont suivis du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Luxembourg.

Source: Sputnik