Les forces d’occupation israélienne ont molesté puis arrêté une femme palestinienne de 65 ans à proximité du sanctuaire du prophète Ibrahim (S) dans la ville d’al-Khalil (Hébron) en Cisjordanie occupée.

Selon des sources locales, un colon a d’abord attaqué la femme alors qu’elle traversait une route, puis s’est mis à crier, arguant qu’elle l’a agressé et a voulu le poignarder. Alors des soldats israéliens ont agressé à leur tour la femme qui a perdu connaissance puis a été emmenée par une ambulance.

Sur les réseaux sociaux, il est question de tirs de feu qui ont été entendus dans cette zone.

الاحتلال يطلق النار على فتاة فلسطينية قرب #الحرم الابراهيمي في #الخليل بحجة تنفيذها عملية طعن pic.twitter.com/aerFklZiLI — ⁦🇵🇸⁩ Rafiq F Naim⁦🇵🇸⁩ (@RafiqFadl) December 18, 2021

Toujours en Cisjordanie occupée, les forces d’occupation poursuivent leur campagne de perquisition, surtout dans les régions de Jénine et Naplouse, à la recherche des auteurs de l’opération de résistance qui a eu lieu à proximité de Homaich.

Le 16 décembre dernier, deux résistants ont ouvert le feu sur une voiture de colons, à l’entrée de cette implantation, tuant l’un d’entre eux et en blessant deux autres. Édifiée sur les terres palestiniennes à cheval entre la ville palestinienne de Borqat et de Saylet al-Zahr, au nord-est de Naplouse, elle aurait dû être évacuée depuis 2005, mais les colons s’y rendent de temps à autre.

Selon le correspondant de la chaine de télévision israélienne Canal12, « c’est un groupe armé qui a exécuté l’embuscade, utilisant une arme qui n’a pas été fabriquée localement dans une opération planifiée avec précision ». Il a exprimé son appréhension que les choses ne se dégradent davantage.

Depuis l’opération, la ville de Borqat et ses environs font l’objet d’attaques de colons et de soldats israéliens qui tirent sur les Palestiniens des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogène.

Le vendredi 17 décembre, les dizaines de Palestiniens ont été blessés ou asphyxiés.

La ville de Jénine est également encerclée, et l’artère principale la reliant à Naplouse est fermée aux véhicules.

A l’aube de ce samedi, Les forces d’occupation ont arrêté des habitants dans cette région dont des ex-détenus et ont pris d’assaut la localité Kfar Ra’i au sud de Jénine.

L’Autorité palestinienne a mis en garde contre les attaques et le terrorisme des colons israéliens contre les villages palestiniens en Cisjordanie, qui jouissent de la protection du gouvernement de l’occupation israélienne.

Le ministère des Affaires étrangères a demandé au Nations Unies de « réactiver le système de protection internationale du peuple palestinien » et à l’administration américaine de « faire pression sur le gouvernement de l’occupation pour stopper le terrorisme et les crimes des colons contre les Palestiniens sans armes ».

Des organisations des droits de l’homme ont enregistré une hausse considérable des actes de violence des colons contre les Palestiniens.

427 attaques de colons en Cisjordanie et dans la ville sainte d’al-Qods (Jérusalem) ont été recensées depuis janvier 2021, a indiqué le Bureau de coordination de l’ONU pour les questions humanitaires en territoires occupés. Alors que se poursuit le grignotage de la Cisjordanie où plus de 666 mille de colons israéliens sont désormais installés dans 145 grandes colonies et 140 colonies sauvages.

Source: Divers