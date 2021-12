Un prisonnier de sécurité appartenant au Hamas a poignardé le lundi 20 décembre un garde pénitentiaire dans la geôle d’occupation de Nafkha dans le sud de la Palestine occupée.

L’attaque a eu lieu dans l’aile où se trouvent les détenus du Hamas. Irrité par les agressions israéliennes à l’encontre des prisonnières palestiniennes Youssef al-Mabhouh a tenté de blesser le garde au visage à l’aide d’un objet tranchant avant d’être arrêté par les forces d’occupation.

« Ce coup de couteau s’inscrit dans le contexte de l’attaque vicieuse contre les prisonniers ces derniers jours. Israël est responsable de la détérioration de la situation », a déclaré l’Autorité des Prisonniers de l’Autorité Palestinienne dans un communiqué.

« Au cours des deux derniers jours, une campagne appelée ‘prisonniers de la ligne rouge’ a été menée par des organisations palestiniennes et également sur les réseaux sociaux, après qu’un certain nombre de prisonnières palestiniennes ont été placées à l’isolement et battues dans la prison de Damon », ajoute le communiqué.

Youssef al-Mabhouh, originaire de Gaza, a été condamné à 15 ans de prison à partir de 2019, lorsqu’il a été arrêté par l’armée au poste de contrôle d’Erez, pour appartenance au Hamas.