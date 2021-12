Trois membres du Mossad se sont suicidés en un an, a indiqué la chaine de télévision israélienne Canal12 selon lequel « deux d’entre eux se sont suicidés dans le bâtiment de l’organisation ».

Selon le média, les familles accusent « le travail au Mossad d’avoir poussé cette dernière promotion (dont faisaient partie leurs fils) à prendre la décision décisive de se suicider », sans préciser comment.

« Leurs familles luttent maintenant pour que le Mossad reconnaisse sa responsabilité », ajoute Canal12.

Le Mossad israélien a connu plusieurs secousses, surtout durant la période récente, assure une autre télévision israélienne Canal13. Rapportant que le 11 novembre, 3 chefs de division, dont le grade équivaut à celui de général de division ont démissionné « à la suite des changements menés par le nouveau chef du Mossad ».

Pour sa part, le journal israélien Yediot Ahronot a fait état de « l’augmentation du nombre de soldats et de femmes soldats israéliens, qui, entre 2013 et 2020, ont eu recours aux soins de santé mentale, notamment après une soudaine interruption de la vie civile et le passage à une discipline militaire stricte ».

Source: Médias