Les Etats-Unis et ‘Israël’ participent aux bombardements de Sanaa et des autres provinces yéménites, aux côtés de la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite, a accusé l’organisation yéménite houthie Ansarullah, selon laquelle la guerre au Yémen est entrée dans sa phase finale.

« Des avions américains et israéliens font part aux raids contre Sanaa et les autres gouvernorats », a déclaré le membre du Bureau politique d’Ansarullah Ali al-Qhoum.

Selon lui, l’escalade de l’agression durant cette phase est dictée par les directives et les ingérences américaines et israéliennes.

« Nous ne resterons pas les bras croisés face à cette escalade criminelle… la riposte est légitime et certaine », a-t-il insisté. Assurant qu’il y aura des surprises dans les jours prochains.

Les raids aériens contre Sanaa et d’autres provinces yéménites qui sont le théâtre de combats ardus entre les forces de Sanaa et celles de Hadi ne connaissent pas de répit ces dernières semaines. Alors que les houthis sont sur le point de prendre Ma’reb et ont conquis ces derniers jours quelque 1200 km du gouvernorat al-Jawf , à l’ouest de Sanaa.

La phase finale de la guerre

Même ton optimiste de la part du membre du Conseil politique d’Ansarullah Mohamad al-Bakhiti.

Lors d’une rencontre web via Club House le mardi 28 décembre avec la télévision d’information libanaise al-Mayadeen, il a assuré que « la guerre au Yémen entame sa dernière phase ».

« Il n’est plus dans l’intérêts des Emirats arabes unis et de l’Arabie saoudite de poursuivre cette guerre mais de conclure un accord de paix », a-t-il assuré. Selon Sanaa, Abu Dhabi est le partenaire principal de Riyad dans la guerre menée par la coalition arabe depuis 2015, avec le soutien tacite des Occidentaux.

« Lorsque nous disons que nous allons donner une leçon aux Saoudiens à Riyad, nous allons joindre les actes aux paroles. Et notre prochaine victoire en attestera… la solution politique est toujours sur la table, mais il faudrait qu’elle s’accompagne par la cessation des hostilités contre nous ».

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les forces de la coalition se sont retirées du gouvernorat de Hodeïda, à l’ouest du Yémen, il a expliqué : « la situation des forces de l’agression était devenue très faible. Elles se sont retirées parce qu’elles ont su que les forces de l’armée yéménite et des comités populaires (forces d’Ansarullah et leurs alliés, ndlr) allaient confisquer leur matériel et leurs équipements. Les pays de l’offensive estiment que le cout de leurs équipements est plus important que la vie de leurs mercenaires ».

Le Yémen fabrique lui-mêmes ses armes

Assurant que le Yémen est devenu un pays qui fabrique lui-même ses missiles maritimes et ses vedettes, il a révélé que les forces de Sanaa possèdent aussi des systèmes anti maritimes et anti aériens contre les Apaches.

« Nous avons commencé à développer notre arsenal à partir de zéro. Aujourd’hui, le Yémen possède les techniques et les cadres scientifiques pour fabriquer tous les équipements militaires », a-t-il ajouté.

Selon lui, les drones et les missiles ailés sont plus destructeurs que les hélicoptères et les navires de guerre.

« Et nous sommes capables de fabriquer des équipements militaires sensibles », a-t-il affirmé.

« L’équation de dissuasion a été imposée après que le Yémen a développé ses capacités balistiques », a-t-il estimé.

M. Bakhiti a souligné que « les opérations militaires se poursuivront jusqu’à la libération de tous les territoires yéménites sans aucune distinction entre les régions. Tant que l’offensive et l’embargo perdurent nous n’arrêterons pas ».

Interrogé sur la cause du peuple palestinien, le responsable yéménite houthi a répondu : « il n’y a pas de différence entre le discours de Turki al-Maliki (le porte parole saoudien de la coalition, ndlr) et celui du chef d’état-major israélien… Notre liberté et notre souveraineté au Yémen dépend de la liberté de la Palestine et de sa souveraineté ».

Source: Divers