Les États-Unis risquent de devoir payer «un prix insupportable» pour leur soutien à Taïwan, a déclaré ce jeudi 30 décembre le ministre chinois des Affaires étrangères, avertissant l’île qu’elle faisait face à «une situation extrêmement dangereuse».

Dans un entretien à la télévision nationale et à l’agence Chine nouvelle, Wang Yi a accusé Washington d’encourager «l’indépendance» de Taïwan, île que Pékin considère comme l’une de ses provinces, bien qu’elle soit gouvernée séparément depuis 1949.

«Cela va non seulement placer Taïwan dans une situation extrêmement dangereuse mais aussi mettre les États-Unis devant un prix insupportable», a-t-il prévenu.

Pékin n’a jamais écarté l’hypothèse d’un recours à la force pour établir sa souveraineté sur Taïwan et a multiplié ces derniers mois les incursions aériennes dans la zone d’identification de défense de l’île.

Washington a de son côté poursuivi son soutien à l’armement de Taïpei et envoyé de hauts responsables sur place, au grand dam de Pékin qui interdit tout contact officiel entre l’île et des gouvernements avec lesquels il entretient des relations diplomatiques.

Wang Yi a accusé sans les nommer les États-Unis d’utiliser «les droits de l’Homme et la démocratie pour calomnier et encercler la Chine et de nombreux pays en développement».

«Les États-Unis provoquent constamment de nouveaux incidents afin de heurter les relations entre les deux pays», a-t-il dénoncé.

