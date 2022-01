Après avoir infiltré les Emirats arabes unis, l’entité sioniste œuvre pour pénétrer l’Arabie saoudite. Les tentatives du rabbin israélo-américain Jacob Yisrael Herzog ne sont pas un secret de coccinelle. Il se rend ouvertement en terre du Hijaz depuis plusieurs mois, avec son passeport américain, médiatisant grâce à sa videocam ses images dans les rues de Riyad, comme un vainqueur.

Dans un article publié lundi 3 janvier, le journal Times of Israel revient sur ce rabbin israélo-américain qui affiche vouloir instituer une présence juive reconnue -qui se doit d’être pro israélienne et avoue qu’il rêve devenir le premier grand rabbin d’Arabie saoudite.

Agé de 45 ans, Jacob Yisrael Herzog a effectué 5 voyages en Arabie saoudite l’été dernier et a écrit un article se vantant d’y avoir introduit le judaïsme.

Le mois de novembre dernier, il a publié des photos de lui célébrant la fête religieuse juive Hanoukka, en allumant des bougies dans sa chambre d’hôtel à Riyad. Dans les photos qu’ils médiatisent frénétiquement, on le voit poser devant un coeur vert sur lequel est inscrit « c’est notre maison », devant la statue d’un chameau, symbole du royaume, sous la fresque ilustrant le roi Abdel Aziz, le fondateur de la troisième dynastie des Saoud, ainsi que le roi Salmane et le prince hériter Mohamad ben Salmane…

Le site de la télévision iranienne arabophone al-Alam estime qu’il y a un lien, en arrière fond de ces tentatives, avec les tractations secrètes entre l’homme fort de Riyad, le prince héritier et une société militaire israélienne, en vue d’obtenir des systèmes de défense anti-aérienne pour faire face aux missiles et aux drones yéménites qui s’abattent sur le territoire saoudien en riposte à l’offensive contre le Yémen.Il serait plutôt soucieux de payer moins chers des anti aériens qui lui coûtent des centaines de milliards de dollars.

Selon le site Strategy Page pour les questions militaires, MBS est intéressé d’obtenir le système Fronde de David (David Sling’s). Ses missiles sont moins chers que les missiles américains air-air AMRAAM tirés depuis des chasseurs à réaction et les missiles sol-air Patriot PAC-3 qui lui coûtent une petite fortune. Surtout en comparaison avec les missiles et les drones fabriqués et tirés par les Houthis. Le prix des premiers est de l’ordre d’un demi-million de dollars la pièce et les seconds de 4 millions.

En guerre contre l’un des pays les plus pauvres de la planète depuis 7 ans, MBS se trouve englué dans ce conflit alors qu’il pensait le remporter en quelques semaines. Son accession au trône en dépend plus que jamais.

