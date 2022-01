La Chine espère que les Etats-Unis cesseront d’utiliser la démocratie comme un instrument de manipulation politique, a déclaré vendredi Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Il s’est ainsi exprimé lors d’un point de presse lorsqu’il a été invité à commenter les propos du dirigeant américain marquant le premier anniversaire des émeutes du Capitole, selon lesquels « De la Chine à la Russie et au-delà, ils parient que les jours de la démocratie sont comptés… Je ne le crois pas ».

La démocratie est une valeur commune de l’humanité qui ne déclinera jamais, a fait remarquer le porte-parole.

Cela dit, imposer son propre modèle démocratique à d’autres et attiser la division et la confrontation, ces actes pseudo-démocratiques et anti-démocratiques allant à l’encontre du véritable esprit démocratique ont leurs jours comptés et sont voués à être rejetés par la communauté internationale, a indiqué M. Wang.

Le porte-parole a appelé les Etats-Unis à tirer les leçons du passé et à éviter de répéter le « moment Kaboul » et la farce du « Sommet pour la démocratie ». Les Etats-Unis doivent cesser d’utiliser la démocratie comme un instrument de manipulation politique, combler leurs propres « déficits démocratiques » et se mettre du bon côté des relations internationales démocratiques, a souligné le porte-parole.

Source: French.xinhuanet.com