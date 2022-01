Plus de 1 300 mercenaires des Emirats et leurs groupes takfiristes ont été tués et blessés, au cours des derniers jours, lors des combats avec l’armée yéménite et Ansarullah, dans la province de Chabwa (sud), c’est ce qu’a annoncé le porte-parole des forces yéménites le général Yehya Sarii.

Et de préciser : « le nombre de morts parmi les mercenaires des Émirats s’est élevé à plus de 515 morts, dont de hauts dirigeants, et le nombre de blessés a atteint 850, en plus de 200 miliciens portés disparus, selon des sources de renseignement ».

S’agissant des pertes matérielles, M.Sarii a fait état de la « destruction de 102 véhicules blindés et de plusieurs canons avancés ».

« Les forces armées sont pleinement prêtes à défendre le pays et le peuple et à avorter l’escalade menée par l’ennemi émirati jusqu’à l’obtention de la victoire. Les répercussions de l’agression majeure des Emirats seront cuisantes et ils doivent en assumer les conséquences », a en outre averti le général Sarii.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah