Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd’hui Rostom Qassimi, ministre iranien des routes et de l’urbanisme, chef du comité économique conjoint syro-iranien, et la délégation qui l’accompagne.

L’entretien a porté sur les relations entre la Syrie et l’Iran, surtout dans le domaine économique.

Le président al-Assad a souligné l’importance d’établir de nouveaux projets qui réalisent l’intérêt stratégique des deux pays.

L’entretien a également porté sur l’élargissement des domaines du travail dans les deux secteurs public et privé et l’encouragement des investissements conjoints en vue de relancer la coopération commerciale et économique entre les deux pays.

Qassimi a souligné la position ferme de son pays soutenant la fermeté du peuple syrien face à la guerre terroriste qu’il affronte et son souci d’élargir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Source: Avec SANA