Le quartier général d’al- Qods de la force terrestre du Corps des gardiens de la révolution islamique a effectué des exercices opérationnels sur une vaste zone du sud-est de l’Iran, qui comprenaient diverses étapes de la plus grande manœuvre conjointe menée par ce quartier général.

Les manœuvres, baptisées « Mohammad, le Messager de Dieu (PSL) », ont été menées dans la zone géographique et opérationnelle du quartier général d’al-Qods dans la province du Sistan et du Baloutchistan, en deux phases: la première comprenait des combats militaires et la seconde comprenait des opéde la population-civile.

Diverses unités de cette force terrestre du Corps des gardiens de la révolution islamique ont participé à ces manœuvres, testant des missiles de l’artillerie, des drones, des hélicoptères, des véhicules blindés, des mines et des engins explosifs. Les forces spéciales et les unités de combat spécialisées au quartier général, ont mis en œuvre des simulations d’affrontements et de véritables opérations militaires avec un succès total.

Source: Farsnews