La France réitère son appui aux mesures exceptionnelles, annoncées en juillet dernier par le président tunisien, Kaïs Saïed, d’autant plus que l’administration française préserve la confiance « en l’aptitude de la Tunisie de protéger son processus démocratique, qui l’a démarqué dans la région », a indiqué vendredi le ministère tunisien des Affaires étrangères.

Ce commentaire a été fait à la suite d’un entretien, à Tunis, entre le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jarandi, avec l’ambassade de France en Tunisie, André Parant.

« La France appuiera la Tunisie auprès du Fonds monétaire international (FMI) et auprès des institutions européennes », a souligné le diplomate français à l’issue de cette rencontre, tout en saluant la « précieuse contribution de la Tunisie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU (2020-2021) ainsi que sa coopération bilatérale fructueuse avec la France dans plusieurs dossiers régionaux et internationaux ».

D’après le ministère tunisien des Affaires étrangères, cette rencontre a porté sur les relations bilatérales entre la Tunisie et la France, ainsi que sur des dossiers d’intérêt commun.

A cette occasion, le ministre tunisien des Affaires étrangères « s’est félicité de l’appui français à la Tunisie, en cette étape délicate et difficile », tout en mettant l’accent sur la ferme volonté du président Saïed de « mettre sur les rails un processus démocratique solide qui concrétise l’Etat de droit et des libertés via des mesures qui illustrent et répondent aux aspirations de tous les Tunisiens ».

