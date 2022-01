Les Emirats arabes unis ont demandé mardi une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur les attaques meurtrières menées lundi contre ce pays par les rebelles yéménites houthis, qui ont entraîné une riposte, également meurtrière, de la coalition dirigée par l’Arabie Saoudite.

« Les Émirats arabes unis appellent le Conseil de sécurité à parler d’une seule voix et à se joindre à la condamnation ferme et sans équivoque de ces attentats terroristes, qui ont été lancés au mépris total du droit international », a écrit dans une lettre à la présidence norvégienne du Conseil l’ambassadrice des Emirats à l’ONU, Lana Nusseibeh, en réclamant une réunion urgente. La date précise et les modalités de cette réunion doivent encore être déterminées.

Ces attaques sont « une nouvelle étape dans les efforts des houthis pour répandre le terrorisme et le chaos dans notre région. Il s’agit d’une nouvelle tentative des houthis, utilisant les capacités qu’ils ont illégalement acquises au mépris des sanctions de l’ONU, pour menacer la paix et la sécurité », ajoute la lettre des Emirats.

Ces attaques ont fait trois morts et six blessés. En représailles, la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite et dont font partie les Emirats arabes unis a lancé des raids aériens dans la nuit de lundi à mardi qui ont fait au moins 14 morts et une dizaine de blessés.

Source: AFP