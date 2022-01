Le chef des forces marines de l’armée iranienne, l’amiral Chahram Irani a affirmé que « les manœuvres conjointes irano-russo-chinoises, menées dans la mer d’Oman, sont les troisièmes du genre en 3 ans », soulignant qu' »elles portent une doctrine militaire nouvelle , conforme aux normes internationales ».

Et de poursuivre : »les manœuvres conjointes entre l’Iran, la Chine et la Russie portent un message clair aux pays de la région et aux ennemis de l’Iran » ajoutant que « la poursuite de cette coopération maritime entre ces pays va bouleverser les équations des pays qui tentent de semer le chaos dans la région ».

L’amiral Chahram Irani a déclaré que « la force navale iranienne a participé à ce cycle de manœuvres via ses destroyers « Jamaran » et « Dana » , ses hélicoptères fabriqués par notre jeunesse et sous les auspices de nos experts locaux ».

L’amiral iranien a noté que « la marine iranienne, a réussi au cours des dix dernières années à enregistrer une présence active et forte dans la région », indiquant que « la marine iranienne poursuit ses missions de protection de l’artère économique du pays, et dans le même contexte, la flotte de 79 pièces escorte des navires commerciaux dans la région de la mer Rouge ».

Plus tôt ce mois-ci, la mer d’Oman a été témoin d’exercices militaires conjoints entre la Russie, la Chine et l’Iran.

Source: Traduit de Sputnik en arabe