Une chaîne d’information israélienne a déclaré qu’un haut responsable du service de renseignement « Mossad » avait présenté sa démission, après des désaccords avec le chef de l’agence, David Barnea.

La chaîne d’information Channel 13 a déclaré que le commandant de l’unité « Césarée » responsable des opérations spéciales du « Mossad », avait présenté sa démission en raison de divergences d’opinion avec le chef du « Mossad ».

Les noms des responsables et agents du « Mossad » ne sont pas divulgués, en raison de leur travail secret. Mais Channel 13 a attribué au commandant démissionnaire le code « B ».

« Compte tenu de la difficulté d’opérer des agents israéliens dans des pays du monde entier, le chef du Mossad a appelé Barnea, le commandant de l’unité spéciale B, et lui a dit qu’il avait l’intention de faire de très grands changements dans la façon dont la division opère », indique la même source, citée par l’agence d’information turque Anadolu.

Et d’ajouter : « après s’être rendu compte humblement que le commandant de l’unité B n’avait pas mis en œuvre les changements nécessaires, une réunion tendue a eu lieu entre les deux, au cours de laquelle le chef du Mossad a critiqué le chef de division et ses hauts fonctionnaires, en lui disant qu’il était devenu un fardeau pour l’appareil, et que des changements s’imposent ».

La chaîne israélienne a affirmé qu’à l’issue de cette conversation, le haut responsable (B), son adjoint ainsi qu’un certain nombre d’agents, ont démissionné.

La même source a rapporté que Barnea avait nommé un nouveau commandant à la place du responsable « B » et obtenu le feu vert pour restructurer l’unité en question et « réorganiser ses employés à la lumière du développement technologique ».

Le Mossad est un service de renseignement spécialisé dans les opérations d’assassinat et d’espionnage en dehors de l’entité sioniste.

En novembre dernier, les médias israéliens ont déclaré que trois hauts responsables du Mossad avaient présenté leur démission, après des divergences d’opinion avec Barnea.

Notons que Barnea avait pris ses fonctions au cours de l’année 2021.