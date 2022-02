Le département d’État américain a approuvé des ventes potentielles d’avions de chasse et de systèmes de défense aérienne à la Jordanie, à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis afin de contribuer à la stabilisation de la région et de contrer l’Iran, a déclaré Washington le jeudi 3 février.

Les ventes proposées comprennent des avions de chasse, des munitions et d’autres équipements pour Amman, pour un montant de 4,21 milliards de dollars ; 23,7 millions de dollars pour la mise à niveau des systèmes de défense antimissile de l’Arabie saoudite ; et 65 millions de dollars en pièces de rechange pour les systèmes de défense antimissile déployés par les EAU, selon le Pentagone, qui a annoncé les approbations.

« Aucune de ces ventes ne modifiera l’équilibre militaire dans la région », a déclaré l’Agence de coopération pour la défense et la sécurité (Defense Security Cooperation Agency), une décision destinée à assurer au Congrès que l’avantage militaire qualitatif de l’entité sioniste au Moyen-Orient serait maintenu, a rapporté la télévision israélienne i24.

Ces dernières semaines, les Émirats arabes unis ont été pris pour cible à plusieurs reprises par des drones d’attaque et des missiles lancées par les forces yéménites en riposte aux agressions émiraties contre le Yémen.

L’Arabie saoudite, qui dirige la guerre meurtrière contre le Yémen depuis 2015, a également été une cible fréquente des drones et des missiles des forces de Sanaa.

Le Pentagone a déclaré qu’il pourrait vendre 31 systèmes de liaison de données MIDS-LVT pour moderniser les plateformes de défense aérienne THAAD de Riyad, en complément des systèmes similaires déjà installés sur son réseau de défense antimissile Patriot.

« La vente proposée fournira aux forces armées saoudiennes l’équipement, la formation et le soutien de suivi nécessaires pour protéger l’Arabie saoudite et la région des effets déstabilisants du ‘terrorisme’, de la lutte contre l’influence iranienne et d’autres menaces », a dit le Pentagone dans un avis au Congrès.