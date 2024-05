L’Autorité des Affaires des Prisonniers et des Ex-Prisonniers et le Club des Prisonniers Palestiniens ont annoncé aujourd’hui jeudi le martyre de deux détenus de Gaza dans les geôles israéliennes : le Dr Adnan Al-Bursh, 50 ans, consultant et chef du département d’orthopédie à Hôpital Al-Shifa à Gaza, et Ismail Khader, 33 ans.

Les deux institutions ont rapporté, dans un communiqué commun, que « le martyr Al-Bursh est originaire de la ville de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, et a été arrêté par l’armée d’occupation en janvier 2024, alors qu’il se trouvait à l’hôpital Al-Awda avec son équipe de médecins.

Selon les informations disponibles, rapportées aux Affaires civiles palestiniennes, Al-Barsh a été tué sous la torture dans la prison d’Ofer le 19 avril 2024 et son corps est toujours détenu, sachant qu’il a été blessé alors qu’il était à l’hôpital indonésien il y a environ 5 mois.

Le martyr Khader a été tué sous la torture après son arrestation, selon les informations disponibles, et son corps a été livré aujourd’hui avec des dizaines de détenus de Gaza, qui ont été libérés aujourd’hui par le passage de Kerem Shalom, selon l’Autorité des frontières et des passages à Gaza.

La Commission des prisonniers et le Club des prisonniers ont affirmé que « les deux martyrs, Al-Bursh et Khadr, sont morts des suites de la torture et des crimes médicaux subis par les détenus de Gaza.

Ils ont souligné que « ce qui est arrivé au Dr Al-Bersh, en particulier, est un assassinat délibéré, qui s’inscrit dans le cadre d’un ciblage systématique des médecins et du système de santé à Gaza, y compris l’agression lancée par l’occupation contre l’hôpital Al-Shifa et le ciblage de son personnel médical, puis la destruction complète de l’hôpital et sa transformation en cimetière, où des centaines de personnes ont été tuées.

L’Autorité et le Club, au nom du Mouvement National Captif, ont expliqué que le martyr Al-Bursh est resté à la tête de sa mission jusqu’au dernier moment avant son arrestation, déménageant d’un hôpital à un autre à Gaza, afin de soigner les blessés, jusqu’à ce que les forces d’occupation l’arrêtent.

Ils ont ajouté qu’avec la révélation du martyre d’Al-Barash et de Khader, le nombre de martyrs captifs morts dans les geôles et les camps d’occupation, à la suite de crimes de torture, de crimes médicaux et de la politique de famine, est passé à 18 martyrs, et ils font partie de ceux dont le martyre a été annoncé et dont l’identité était connue.

La Commission et le Club ont ajouté qu’il est certain que le nombre de détenus martyrs de Gaza est plus élevé, comme les médias d’occupation ont révélé plus tôt, à travers des articles de presse, qu’au moins 27 détenus de Gaza ont été tués dans les geôles et les camps de l’occupation.

Selon eux, les données disponibles sur les détenus de Gaza sont encore rares, en ce qui concerne leur identité, leurs lieux de détention et leur nombre. Les seules données annoncées par l’administration des prisons d’occupation concernent ce qu’elle appelle les combattants illégitimes et leur nombre au début du mois d’avril est de 849.

Il convient de noter qu’un groupe de prisonniers libérés par l’occupation de la prison Ofer a parlé clairement de la Section 23, dans laquelle l’occupation détient les détenus de Gaza, et des opérations de torture et d’humiliation qui ont lieu contre eux.

En outre, les deux institutions ont indiqué que les appels et demandes adressés à toutes les institutions internationales pour mettre fin au crime de disparition forcée sont tombés dans l’oreille des sourds.

Ils ont renouvelé leur exigence que « les Nations Unies et toutes les institutions internationales assument leurs responsabilités face aux crimes commis par l’occupation contre les prisonniers et les détenus, et ne se limitent pas à publier des rapports et des témoignages, à les annoncer et à mettre en garde contre eux ».

Avec le martyre d’Al-Barsh, le bilan des morts dans le secteur de la santé à Gaza s’est élevé à 496 depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza.

Le ministère a annoncé que le bilan des crimes de l’occupation contre le secteur palestinien de la santé dans la bande de Gaza s’élevait à 1 500 blessés et 309 prisonniers, appelant la communauté internationale et les organisations de santé et de défense des droits de l’homme à intervenir et à protéger les prisonniers de la torture, du terrorisme et meurtre.

Source: Médias