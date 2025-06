Le nouveau chef des Gardiens de la Révolution, l’armée d’élites de la République islamique d’Iran, Mohammad Pakpour, a promis vendredi à Israël « les portes de l’enfer » et des « conséquences destructrices » après des frappes contre le territoire iranien.

« Le criminel et illégitime régime sioniste connaîtra un destin amer et douloureux, aux conséquences énormes et destructrices », a assuré M. Pakpour, cité par l’agence officielle Irna. Il été désigné à la succession du général martyr Hossein Salami, tué par une frappe israélienne.

Le ministre iranien de la Défense, Aziz Nasirzadeh, avait auparavant déclaré que « les forces armées sont pleinement préparées à une guerre qui durera des années », ajoutant que l’entité sioniste doit s’attendre à une réponse ferme et décisive de la part des forces armées iraniennes.

De son côté, le chef d’état-major adjoint des forces armées iraniennes, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, a déclaré que « chacun doit savoir que franchir les lignes rouges de l’Iran aura des conséquences désastreuses dans la région ».

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que « la réponse légitime et forte de la République islamique d’Iran fera regretter ses actes à l’ennemi ».

Dans un message adressé au peuple iranien, M. Pezeshkian a affirmé que « le peuple iranien et les responsables du pays ne resteront pas silencieux face à ce crime », affirmant que la réponse de l’Iran « sera légitime, forte et suffisante pour faire regretter à l’ennemi sa bêtise ».

Le président iranien a estimé que « cette attaque barbare, contraire à toutes les obligations internationales », révèle « la nature criminelle de cette entité illégitime », notant que « cette attaque a prouvé au monde entier la véracité de ce que la République islamique d’Iran dénonce depuis des années : la nature de cette entité est fondée sur le crime et l’agression ».

Pezeshkian a expliqué que l’Iran recherchait toujours la paix et la stabilité dans la région et dans le monde et s’était déclaré pleinement disposé au dialogue et à l’instauration de la confiance, ajoutant que Téhéran « répondrait fermement à toute agression dans le cadre de la légitime défense de son intégrité territoriale et de sa souveraineté ».

Il a appelé le peuple iranien à « maintenir l’unité et la solidarité, et à ignorer les rumeurs et les fausses nouvelles propagées par l’ennemi dans le cadre de sa guerre psychologique ».

Selon le bilan officiel, 78 personnes sont tombées en martyrs et 329 ont été blessées dans les attaques israéliennes qui ont ciblé plusieurs zones iraniennes.

Du sang contre du sang

Des manifestations ont eu lieu ce vendredi dans plusieurs villes iraniennes, réclamant une riposte virulente à l’offensive israélienne.

Dans le centre de la capitale, qui abrite de nombreux bâtiments officiels, des Iraniens sont descendus dans la rue pour manifester contre l’ennemi juré et son allié américain.

« Mort à Israël, mort à l’Amérique ! », scandent-ils, brandissant des drapeaux de la République islamique. Certains portent aussi des portraits du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

« Combien de temps allons-nous encore vivre dans la peur ? », s’interroge Ahmad Moadi, un retraité de 62 ans vêtu d’une élégante chemise à rayures.

« En tant qu’Iranien, je pense qu’il doit y avoir une réponse écrasante, une réponse cinglante », dit-il d’un ton posé, selon l’AFP.

Des manifestations ont eu lieu entre autres dans la ville sainte de Machhad au nord-est de l’Iran et à Ispahan au centre, dans la ville sainte de Qom, dans la ville d’Ilam à l’ouest et à Tabriz.

Source: Divers