L’expert militaire et stratégique de la chaine qatarie al-Jazeera, le colonel Hatem Karim al-Falahi, a déclaré que le Hezbollah avait réussi à surveiller les sites du Dôme de Fer, à déterminer leurs coordonnées et à les bombarder en utilisant des méthodes de renseignement avancées.

Commentant des photos spéciales que le Hezbollah a envoyées pour al-Jazeera des opérations de suivi et de surveillance qu’il mène sur le front nord de la Palestine occupée, il a ajouté que le Hezbollah a réussi à utiliser des drones, qui jouent désormais un rôle majeur dans la reconnaissance, le contrôle, la surveillance et déterminer les coordonnées.

L’expert militaire a défini les opérations de surveillance comme un effort sur le terrain visant à collecter des informations logistiques sur l’ennemi afin d’en tirer des « renseignements de combat ».

Il a expliqué que le renseignement de combat est divisé en plusieurs étapes : l’une d’entre elles est en contact direct avec l’ennemi afin de déterminer ses emplacements, ses équipements et son armement, ce qui peut se faire à une distance de 2 km à 2,5 Km.

Vient ensuite l’étape de reconnaissance rapprochée, qui s’effectue à une distance de 8 à 11 kilomètres en zones ouvertes ou de 5 à 8 kilomètres en zones cachées.

La 3eme étape est celle de la reconnaissance moyenne, qui relève de la responsabilité de la division ou du corps de l’armée et s’étend sur une distance comprise entre 24 et 32 kilomètres

Finalement, vient la reconnaissance de longue distance, qui comprend les forces aériennes et les satellites.

Selon l’expert militaire d’al-Jazeera, il existe différentes méthodes de reconnaissance, telles que la surveillance régulière via des sites de surveillance et des unités de renseignement, qui peuvent également être effectuées en tirant afin d’attendre la réaction de l’ennemi pour déterminer l’emplacement et la force de ses unités militaires.

Il ajoute qu’il existe un autre type de reconnaissance, qui consiste à faire pénétrer une force dans une zone spécifique, de sorte que la riposte de l’ennemi à cette incursion permette d’identifier les cibles. « C’est le plan utilisé par le Hezbollah pour déterminer les sites du Dôme de Fer qu’il a surveillés puis ciblés et frappés », a-t-il souligné.

Al-Falahi a attribué l’échec de l’armée d’occupation à affronter les drones de reconnaissance « à leur petite taille, ce qui rend difficile leur détection par les radars et leur donne l’avantage de pénétrer et de photographier les zones sensibles sans que personne ne parvienne à les intercepter ».

Il a déclaré que les méthodes de combat modernes diffèrent grandement des batailles traditionnelles en raison de l’introduction des drones lesquels ont commencé à jouer un rôle important dans les guerres.

Et de conclure en faisant le constat sur l’échec du Dôme de Fer : « il n’aurait pu intercepter plus de 50 % des tirs de missiles lors de la récente frappe iranienne si ans l’intervention de certains pays occidentaux d’intervenir qui ont assuré la protection d’Israël ».

