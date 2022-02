La Chine s’oppose fermement à l’ajout de 33 entités chinoises à la « liste non vérifiée » de contrôles à l’exportation des Etats-Unis, exhortant la partie américaine à corriger leur faute et à revenir sur la bonne voie de la coopération gagnant-gagnant, a annoncé mardi le ministère du Commerce.

Utilisant les contrôles à l’exportation comme un outil de répression politique et d’intimidation économique, les Etats-Unis n’ont cessé ces dernières années de prendre des mesures unilatérales pour supprimer des entreprises, des institutions et des individus d’autres pays, a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué répondant aux questions de médias.

Ces comportements ont entraîné des difficultés et des obstacles à la coopération économique et commerciale normale entre les entreprises chinoises et américaines, ont gravement endommagé les ordres économiques et commerciaux internationaux et les règles de libre-échange, et ont constitué une menace sérieuse pour les chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales, a indiqué le porte-parole.

« Ce n’est pas dans l’intérêt de la Chine, ni dans celui des Etats-Unis ou du monde entier », a-t-il souligné.

Il a appelé la partie américaine à corriger immédiatement ses méfaits, à revenir sur la bonne voie de la coopération gagnant-gagnant, et à travailler avec la communauté internationale pour contribuer davantage à la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales, ainsi qu’à la reprise de l’économie mondiale.

Source: French.xinhuanet.com