L’armée chinoise prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, contrecarrer toute forme d’ingérence étrangère et de tentative séparatiste visant « l’indépendance de Taiwan », et continuer à promouvoir la réunification nationale, a annoncé mercredi un porte-parole de l’armée.

Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, a fait ces remarques en réponse au projet de ventes d’armes à Taiwan par les Etats-Unis.

Les ventes d’armes à la région chinoise de Taiwan par les Etats-Unis violent gravement le principe d’une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains, notamment le Communiqué du 17 août.

La décision des Etats-Unis s’immisce de manière flagrante dans les affaires intérieures de la Chine, a porté atteint à la souveraineté et aux intérêts de sécurité de la Chine, a sapé les relations entre les deux pays et les deux armées, et a mis en danger la paix et la stabilité de part et d’autre du détroit de Taiwan, a indiqué le porte-parole.

La Chine demande instamment aux Etats-Unis d’annuler immédiatement leur projet de ventes d’armes, de mettre fin aux contacts militaires avec Taiwan et de cesser d’envoyer de mauvais signaux aux forces séparatistes qui cherchent à obtenir « l’indépendance de Taiwan », a ajouté M. Wu.

Source: French.xinhuanet.com