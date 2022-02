Des images d’une mitrailleuse soviétique ayant subi une remise à jour se sont répandues sur les plateformes de réseaux sociaux en Irak, la rendant une arme unique.

La mitrailleuse soviétique, concue par le soviétique George Shpagin, a connu un succés pendant la Seconde Guerre mondiale, et n’a cessé de se développer pour devenir une mitrailleuse plus puissante avec un réservoir de balles plus important.

Un blogueur a commenté les images publiées de la mitrailleuse : « La mitrailleuse est toujours utilisée dans les conflits au Moyen-Orient, malgré les années et les décennies qui se sont écoulées , les gens sont toujours intéressés à la développer. »

La nouvelle mitrailleuse comprend à la fois la poignée de la mitrailleuse principale et le cylindre qui est le chargeur de balles, son apparence extérieure a été modifiée , sans compter que sa portée a été réadaptée pour les cibles de longue distance.

Source: Traduit de Sputnik Arabic