Suite aux opérations menées par les forces armées yéménites contre les Émirats, les États-Unis comptent offrir leur aide aux Émirats arabes unis pour renouveler leurs missiles d’interception à la demande de ces derniers.

Le commandant du Commandement central américain, le général Frank McKenzie, a déclaré que « les États-Unis aideront les Émirats arabes unis à renouveler les systémes de défense de missiles d’interception qu’ils utilisent pour abattre les missiles, après avoir été endommagés par une série d’attaques sans précédent lancées par Ansarullah au Yémen », selon l’agence Reuters.

McKenzie, qui supervise les opérations au Moyen-Orient, a ajouté dans une interview après une visite à Abou Dhabi cette semaine que « nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les EAU à se défendre ».

Une source informée, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat, a affirmé que les Émirats arabes unis « ont notamment demandé aux États-Unis de renouveler leurs systèmes de défense antimissile , notamment les systèmes THAAD et Patriot ».

Mardi dernier, le commandant du Commandement central américain CENTCOM , Kenneth McKenzie, a annoncé que « les États-Unis comptent déployer un escadron de chasseurs F-22 aux Émirats arabes unis, pour se défendre contre les attaques de drones lancées par les forces armées yéménites ».

Les États-Unis ont déclaré plus tôt qu’ils enverraient des avions de combat pour aider les Émirats arabes unis à la suite des opérations menées par les forces armées yéménites, dont une attaque contre la base d’Al Dhafra qui héberge les forces américaines.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré au prince héritier d’Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, lors d’un appel téléphonique le 2 février, que Washington compte envoyer le destroyer USS Cole, armé de missiles guidés, pour accompagner la marine des Émirats arabes unis avant la visite du destroyer à Abu Dabi.

Au cours des dernières semaines, le mouvement Ansarullah a lancé une série de frappes sur des cibles émiraties, provoquant une riposte des défenses aériennes émiraties et américaines, sachant que les forces américaines qui y étaient stationnées se sont mises à l’abri pendant une courte période.

Les forces armées yéménites ont bombardé en profondeur le territoire émirati au cours des dernières semaines avec des drones et des missiles balistiques ailés, ciblant les aéroports de Dubaï et d’Abu Dhabi et des sites sensibles aux Émirats.

Sanaa a averti le gouvernement d’Abu Dhabi que « les Émirats arabes unis sont un État dangereux et qu’ils subiront des frappes encore plus douloureuses ».

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé « l’execution de l’opération Hurricane Yemen First, qui a été menée avec cinq missiles balistiques et ailés, et un grand nombre de drones ».

Les forces armées yéménites ont mené l’opération « Deuxième cyclone du Yémen », où « le site aérien d’Al Dhafra et des sites vitaux à Dubaï ont été ciblés par un grand nombre de missiles ».

Fin janvier dernier, les forces armées yéménites ont mené l’opération Troisième cyclone au Yémen, qui a visé des cibles spécifiques et importantes dans l’émirat d’Abou Dhabi avec un certain nombre de missiles balistiques Zulfiqar, ainsi que des cibles sensibles dans l’émirat de Dubaï avec un certain nombre de drones Samad 3.

Source: Traduit d'AlMayadeen